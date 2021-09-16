«Локомотив» — «Марсель»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ»

Московский «Локомотив» встретится с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве сегодня, 16 сентября. Начало матча запланировано на 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель». В прямом эфире встречу железнодорожников и провансальцев покажет телеканал «Матч ТВ».

За порядком на поле будет следить боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Ассистенты — Давор Бельо и Дамир Лазич. Четвёртый арбитр – Милош Гигович. В кабине VAR будут работать представители Германии — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Напомним, в группе E, помимо «Локомотива» и «Марселя», сыграют «Лацио» и «Галатасарай».