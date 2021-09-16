Роман Зобнин выбыл на четыре недели и пропустит дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги Европы с «Легией» (0:1). Результаты обследования показали, что восстановление футболиста займёт около 4 недель, сообщили в пресс-службе «Спартака». Таким образом, полузащитник пропустит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Накануне московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
Ранее стало известно, что московский ЦСКА сможет пустить на матч Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» около 10 000 зрителей. Напомним, игра пройдёт на «ВЭБ Арене» 20 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.
- 16 сентября 2021
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01
-
12:49
-
12:45
-
12:36
-
12:18
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:47
-
11:45
-
11:41
-
11:17
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:46
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:02
-
08:47
-
08:30
-
07:58
-
07:45
-
07:30
-
07:10
-
06:57