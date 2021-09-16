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Роман Зобнин выбыл на четыре недели и пропустит дерби с ЦСКА

Роман Зобнин выбыл на четыре недели и пропустит дерби с ЦСКА
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги Европы с «Легией» (0:1). Результаты обследования показали, что восстановление футболиста займёт около 4 недель, сообщили в пресс-службе «Спартака». Таким образом, полузащитник пропустит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Накануне московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА сможет пустить на матч Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» около 10 000 зрителей. Напомним, игра пройдёт на «ВЭБ Арене» 20 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.

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