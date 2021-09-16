Ловчев: такие футболисты, как Рассказов, Маслов и Хендрикс, не должны играть в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев назвал футболистов, которые не должны выступать в составе красно-белых.



«Что происходит со «Спартаком»? Бардак. Одно слово — бардак. Вообще во всём клубе. Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в Спартаке». Когда объявляется, что «Спартак» — лидер нашего футбола, о том, что он будет бороться… Хендрикс не должен играть, откровенно говоря», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».



Напомним, накануне московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.