Хендерсон прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Миланом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал драматичную победу мерсисайдского клуба в стартовом матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Миланом» (3:2).

«Не многие эмоции могут превзойти это. Особенная европейская ночь на «Энфилде»! Потрясающая атмосфера, блестящая победа», — написал Хендерсон в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 15 сентября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов — «Ливерпуль» принимал «Милан». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. События в матче развивались стремительно — «Ливерпуль» выходил вперёд, а затем оказывался в роли догоняющего. Победный гол на счету полузащитника мерсисайдцев Джордана Хендерсона.