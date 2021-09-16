Семак: и для нас, и для «Рубина» поле будет одинаковым. Посмотрим, в каком состоянии газон
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние поля в Казани перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Я читал высказывания Слуцкого, который сказал, что состояние газона и на «Центральном стадионе», и на новой арене не идеальное, и что лучший газон Казани сейчас — на тренировочной базе «Рубина», но что делать. И для нас, и для «Рубина» поле будет одинаковым. Будем смотреть и, возможно, вносить какие-то коррективы. Посмотрим на месте, в каком состоянии газон», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Рубином», запланирован на 20 сентября. Старт встречи – в 18:30 мск.
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