Бывший тренер «Кана» назвал сильные качества полузащитника «Локомотива» Бека-Бека

Бывший тренер «Кана» Паскаль Дюпра назвал сильные качества полузащитника Алексиса Бека-Бека, который минувшим летом перебрался из французского клуба в московский «Локомотив».
«Иногда он слишком прямолинеен, потому что в движении он быстрее, чем другие, более силён и обладает хорошей техникой. Но нельзя винить его в этом. В конце концов, ему едва исполнилось 20 лет, поэтому всё в порядке. За два сезона он продвинулся в анализе игры. Что касается выбора позиций, то он также более сосредоточен, чем в юношеские годы.
Кроме того, у него прекрасное видение игры. А ещё он хорош как человек. Алексис – ребёнок. Спокойный, без суеты. Лично у меня не было проблем с этим парнем. За исключением одного случая, во время подготовки к матчу, когда у него не было серьёзного настроя — но всё было решено за две секунды», — приводит слова Дюпра Eurosport.
- 16 сентября 2021
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