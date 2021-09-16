Отец Натана Аке скончался сразу после того, как его сын забил первый гол в Лиге чемпионов

Защитник английского «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил о смерти своего отца. Родитель футболиста скончался сразу после того, как Натан забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Встреча между «Манчестером» и «Лейпцигом» завершилась со счётом 6:3 в пользу англичан.

«Последние несколько недель были самыми тяжёлыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, лечение приносило ему много страданий. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья. Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата. Они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость, глядя на мою игру. Знаю, что он всегда со мной. Он всегда будет в моём сердце. Этот гол был для тебя, папа», – написал Аке в «Инстаграме».