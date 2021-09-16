«Локомотив» — «Марсель»: Смолов и Камано выйдут в старте хозяев

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» будет принимать «Марсель». Матч будет проходить на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 19:45 мск.

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.

«Марсель»: Лопес, Перес, Альваро Гонсалес, Салиба, Ронжье, Гюэндузи, Камара, Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».

Игру обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать ему будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.