«Локомотив» — «Марсель»: Смолов и Камано выйдут в старте хозяев

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» будет принимать «Марсель». Матч будет проходить на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 19:45 мск.
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.
«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.
«Марсель»: Лопес, Перес, Альваро Гонсалес, Салиба, Ронжье, Гюэндузи, Камара, Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».
Игру обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать ему будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
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