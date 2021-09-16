Нападающий московского «Динамо» Н'Жье: в составе «Локомотива» нет громких имён

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье высказался о сегодняшнем противостоянии «Локомотива» и «Марселя» в Лиге Европы.



«В составе «Локомотива» нет громких имён, но команда славится своей коллективной силой. Особенно в Москве. Но я верю в «Марсель», они могут добиться победы здесь. Тем не менее, в составе «Локомотива» есть, например, Франсуа Камано. В минувшие выходные он дважды забил, не выйдя при этом в стартовом составе, потому что возвращался со сборной. Он по-прежнему остается важнейшим игроком для «Локомотива». Также стоит остерегаться Федора Смолова. Но, честно говоря, я не вижу имени, которое могло бы создать проблемы «Марселю». Думаю, «Марсель» выиграет со счетом 3:1», — цитирует Н'Жье La Provence.