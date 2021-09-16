Президент «Фиорентины»: Влахович продлит контракт? Не буду обещать то, в чём не уверен

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал ситуацию с продлением контракта с форвардом команды Душаном Влаховичем. Действующее соглашение нападающего рассчитано до июня 2023 года. Ранее Коммиссо говорил, что клуб хочет продлить контракт с игроком, несмотря на серьёзный интерес к футболисту со стороны топ-клубов.

«Он — хороший парень, который здорово помогает команде. Надеюсь, что он будет в клубе ещё долго. Подпишет ли он новый контракт? Я не могу обещать то, в чём не уверен», — цитирует президента «Фиорентины» Football Italia.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович в четырёх матчах во всех турнирах забил пять мячей. В прошлом сезоне он в 37 матчах Серии А отличился 21 раз. «Фиорентина» в трёх турах Серии А набрала шесть очков.