Президент «Фиорентины»: Влахович продлит контракт? Не буду обещать то, в чём не уверен
Поделиться
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал ситуацию с продлением контракта с форвардом команды Душаном Влаховичем. Действующее соглашение нападающего рассчитано до июня 2023 года. Ранее Коммиссо говорил, что клуб хочет продлить контракт с игроком, несмотря на серьёзный интерес к футболисту со стороны топ-клубов.
«Он — хороший парень, который здорово помогает команде. Надеюсь, что он будет в клубе ещё долго. Подпишет ли он новый контракт? Я не могу обещать то, в чём не уверен», — цитирует президента «Фиорентины» Football Italia.
В нынешнем сезоне 21-летний Влахович в четырёх матчах во всех турнирах забил пять мячей. В прошлом сезоне он в 37 матчах Серии А отличился 21 раз. «Фиорентина» в трёх турах Серии А набрала шесть очков.
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
21:04
-
20:20
-
20:20
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:39
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:39
-
17:25
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:41
-
15:35
Партнерский контент