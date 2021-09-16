«Ренн» сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Команды забили 4 мяча
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги конференций между французским «Ренном» и английским «Тоттенхэмом». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк». Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром встречи был турок Халис Озкахья. Противостояние завершилось со счётом 2:2.
На 11-й минуте защитник английской команды Луак Баде занёс мяч в свои ворота. На 23-й минуте после передачи Серу Гирасси полузащитник «Ренна» Флавьен Тэт забил гол в ворота «Тоттенхэма».
На 75-й минуте футболист «Ренна» Гаэтан Лаборде вывел хозяев поля вперёд, однако уже через 5 минут игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счёт.
Лига конференций — это третий по значимости турнир европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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