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«Ренн» сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Команды забили 4 мяча

«Ренн» сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Команды забили 4 мяча
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги конференций между французским «Ренном» и английским «Тоттенхэмом». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк». Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром встречи был турок Халис Озкахья. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На 11-й минуте защитник английской команды Луак Баде занёс мяч в свои ворота. На 23-й минуте после передачи Серу Гирасси полузащитник «Ренна» Флавьен Тэт забил гол в ворота «Тоттенхэма».

На 75-й минуте футболист «Ренна» Гаэтан Лаборде вывел хозяев поля вперёд, однако уже через 5 минут игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счёт.

Лига конференций — это третий по значимости турнир европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига конференций. Группа G. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Баде – 11' (автогол)   1:1 Тэт – 23'   2:1 Лаборде – 71'   2:2 Хёйбьерг – 76'
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