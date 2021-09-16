Марко Николич: момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением об игре железнодорожников в матче 1-го тура Лиги Европы с «Марселем» (1:1).

«Наши проблемы были в организации игры, но так бывает: невозможно, чтобы все футболисты подошли к игре в одинаково хорошей форме. Но я доволен, ребята молодцы. Важно было не дать «Марселю» много пространства — у них очень быстрые игроки.

Хочу отметить, что не бывает такого, чтобы проходили все передачи. Бывают игры, когда всё получается у Рифата, Феди, Камано. Бывает, когда не всё проходит. Баринов провёл сумасшедший матч. Не могу сказать, что мы довольны результатом: хотели три очка, но в целом это неплохо. Доволен менталитетом в раздевалке. Мы с уважением относимся ко всем соперникам, но хотим побеждать в каждом матче.

Магкеев в этом сезоне часто играет на позиции центрального защитника. Надеюсь, он будет продолжать хорошо играть. Ещё у нас есть Едвай и Пабло: мы подстраиваемся под каждого соперника. Другое дело, что в обороне легче играть, когда команда действует компактно — когда меньше пространства между линиями. Футбол — это всё же командная игра.

Что касается ранней замены Куликова — стараюсь делать замены на пользу команде. В прошлой игре Камано вышел и забил два гола. Бывает, что получается, бывает, нет. Легко об этом говорить уже после игры, но во время матча нет понимания, сработает идея или нет.

Тикнизян играл хорошо, старался. Но момент с красной карточкой я беру на себя. В первом тайме он играл рядом со скамейкой: получал подсказки. Конечно, можно было заменить его раньше и не допустить произошедшего. Но я не сделал замену — беру вину на себя», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.