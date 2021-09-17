«Локомотив» не выигрывает в еврокубках 12 матчей подряд

Сегодня московский «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы. Противостояние закончилось со счётом 1:1.
Железнодорожники продлили серию без побед в еврокубках до 12 матчей. Подопечные Марко Николича в последних играх потерпели 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.
Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».
Напомним, в сегодняшнем матче на 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер. Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.
Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин.
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