ПСВ и «Реал Сосьедад» не выявили победителя
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между голландским ПСВ и испанским «Реалом Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был шотландец Уильям Коллам. Противостояние завершилось со счётом 2:2.
Голы в составе хозяев забивали Марио Гётце и Коди Гакпо. В стане «Сосьедада» отличились Аднан Янузай после паса Хосеба Сальдуи и молодой шведский форвард Александер Исак.
В чемпионате Испании сосьедадцы занимают 4-е место, а ПСВ является лидером первенства Голландии.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал». В финале турнира команда одержала победу благодаря выигранной серии пенальти в противостоянии с «Манчестер Юнайтед».
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