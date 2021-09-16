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ПСВ и «Реал Сосьедад» не выявили победителя

ПСВ и «Реал Сосьедад» не выявили победителя
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между голландским ПСВ и испанским «Реалом Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был шотландец Уильям Коллам. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Голы в составе хозяев забивали Марио Гётце и Коди Гакпо. В стане «Сосьедада» отличились Аднан Янузай после паса Хосеба Сальдуи и молодой шведский форвард Александер Исак.

В чемпионате Испании сосьедадцы занимают 4-е место, а ПСВ является лидером первенства Голландии.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал». В финале турнира команда одержала победу благодаря выигранной серии пенальти в противостоянии с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. Группа B. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Гётце – 31'   1:1 Янузай – 33'   1:2 Исак – 39'   2:2 Гакпо – 54'
Комментарии
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