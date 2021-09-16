ПСВ и «Реал Сосьедад» не выявили победителя

Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между голландским ПСВ и испанским «Реалом Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был шотландец Уильям Коллам. Противостояние завершилось со счётом 2:2.



Голы в составе хозяев забивали Марио Гётце и Коди Гакпо. В стане «Сосьедада» отличились Аднан Янузай после паса Хосеба Сальдуи и молодой шведский форвард Александер Исак.



В чемпионате Испании сосьедадцы занимают 4-е место, а ПСВ является лидером первенства Голландии.



Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал». В финале турнира команда одержала победу благодаря выигранной серии пенальти в противостоянии с «Манчестер Юнайтед».