Фанаты «Наполи» устроили драку с полицией во время матча с «Лестером»

Фанаты «Наполи» устроили конфликт с полицией во время матча 1-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». Встреча проходила в Лестере и закончилась со счётом 2:2.

Фанаты двух клубов запускали ракеты, что и привело к конфликту, произошедшему в концовке. Для того, чтобы успокоить болельщиков итальянского клуба, на секторе появились полицейские и стюарды. Также полицейские встали стеной между фанатами итальянского и английского клубов.

Фото: Mirro

Хозяева уверенно начали эту встречу. Уже на 9-й минуте Айосе Перес открыл счёт, а на 64-й минуте Харви Барнс удвоил преимущество английского клуба. Но концовка прошла с преимуществом неаполитанцев. На 69-й минуте Виктор Осимхен отыграл один мяч, а за три минуты до конца основного времени оформил дубль.

Во 2-м туре Лиги Европы «Наполи» будет принимать московский «Спартак», а «Лестер» сыграет в гостях с «Легией». Напомним, что «Спартак» в матче 1-го тура уступил «Легии» со счётом 0:1.