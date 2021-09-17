В «Спартаке» объяснили несостоявшиеся переходы Глебова, Скири и Габриэла

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал интерес красно-белых к 26-летнему тунисскому хавбеку немецкого «Кёльна» Эйе Скири, а также к его коллегам по амплуа из «Бенфики» и «Ростова» — Габриэлу и Даниле Глебову.
«Скири рассматривался давно — еще в августе прошлого года, но его кандидатуру забраковал селекционный отдел. Затем в феврале нынешнего года мы вернулись к кандидатуре, но в выборе между ним и Хендриксом спортивный департамент остановился на Хендриксе. Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты. Приобретение защитника было в приоритете для тренера. После ухода Крала была освобождена одна легионерская позиция, и её занял Кофрие.
Интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову? В это трансферное окно его покупка не состоялась, так как «Ростов» продал Норманна. У них остался один Глебов на позиции», — приводит слова Мележикова Sport24.
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