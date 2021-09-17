21-летний норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии в августе. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей» в «Твиттере».
В заключительном месяце лета Холанду удалось отметиться дублем и ассистентским хет-триком в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» (5:2), а также поразить ворота «Хоффенхайма» (3:2). «Боруссия» при его непосредственном участии одержала две победы над вышеупомянутыми противниками и потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:2), также уступив и в Суперкубке Германии от «Баварии» (1:3).
Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.
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