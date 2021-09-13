Румменигге: Холанда заберёт тот, кто предложит самую высокую зарплату. Будет аукцион

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, высказался о будущем норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Я знаю Ватцке – это человек слова. Он сказал, что они не продадут Эрлинга этим летом, и они это сделали. Хотя будет очень сложно сохранить его в команде в следующем сезоне.

Как я понимаю, с конца этого сезона активируется пункт об отступных в контракте Холанда. Он не перестаёт забивать, и клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы убедить его и агента перейти к ним.

Будет настоящий аукцион. Учитывая, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберёт тот, кто предложит самую большую зарплату. Не думаю, что это приемлемо для «Баварии» или любого другого клуба Бундеслиги», – цитирует Румменигге AS.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

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