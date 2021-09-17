Глава Ла Лиги обвинил ФИФА в манипуляции данными после опроса на тему проведения ЧМ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в адрес ФИФА после результатов опроса на официальном сайте организации по поводу идеи проведения чемпионатов мира чаще, чем раз в четыре года.

«Само исследование ФИФА противоречит своему заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые 4 года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?», — написал Тебас в своём «твиттере».

В заголовке на сайте ФИФА к результатам данного опроса дан следующий заголовок: «Большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира»

Согласно исследованию на сайте ФИФА, во всех возрастных группах наиболее популярным вариантом является проведение чемпионата мира каждые четыре года. Остальные три предложенных варианта заключались в том, чтобы проводить турнир каждые год, два и три года.

Опрос проводился среди 15 008 человек. 45%,, выбрали текущий вариант проведения турнира, в то время как сумма трёх других вариантов составляет 55%.