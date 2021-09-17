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Максим Осипенко: упадут зарплаты российских игроков – значит, так правильно

Максим Осипенко: упадут зарплаты российских игроков – значит, так правильно
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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко прокомментировал проект реформы Российской Премьер-Лиги, а также отреагировал на информацию о возможном падении зарплат после отмены лимита.

«В чём проблема неудач сборной на Евро и наших клубов в еврокубках? Скорости другие. Это проблема. Об этом многие говорят.

Сейчас все обсуждают отмену лимита. Честно, сильно не вникал в этот вопрос. Я буду продолжать играть в футбол. Но конкуренция с иностранцами – это же лучше. Я за неё.

Не знаю, кому и где много платят. Упадут зарплаты – значит, так будет правильно. Я не углублялся и не особо об этом думал. Я буду так же играть в футбол», — цитирует Осипенко «РБ-Спорт».

Напомним, ранее нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. 23 августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.

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