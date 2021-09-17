Влашич прокомментировал победу «Вест Хэма» в стартовом матче Лиги Европы

Экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, недавно перешедший в лондонский «Вест Хэм Юнайтед», прокомментировал победу «молотобойцев» в матче 1-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:0).
«Мы провели по-настоящему хороший матч. Вся команда сработала слаженно, и мы добились важной победы. Загребское «Динамо» — хорошая команда, но у них не было ответа на нашу игру. У нас есть ожидания от этого турнира, но мы будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Влашича официальный сайт УЕФА.
Напомним, вчера, 16 сентября, в Загребе состоялся матч 1-го тура Лиги Европы. Местное «Динамо» принимало лондонский «Вест Хэм». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:0. В стартовом составе лондонцев вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорватский футболист провёл на поле 69 минут, но не смог отметиться результативными действиями.
- 17 сентября 2021
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