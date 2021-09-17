Черчесов: президент «Легии» пригласил меня на матч-реванш со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что президент польской «Легии» Дариуш Миодуски пригласил его на матч-реванш с московским «Спартаком».

«Поеду ли я на матч-реванш? Меня пригласил президент «Легии». Я не знаю, где и в какой ситуации я буду через несколько недель. Но я обязательно приеду, потому что «Легия» — мой клуб. Не обязательно на матч со «Спартаком», может, это будет «Наполи» или «Лестер». Посмотрим», — приводит слова Черчесова Interia Sport.

Напомним, «Спартак» встретился с «Легией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые уступили польскому коллективу со счётом 0:1. Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Следующий матч «Спартака» и «Легии» состоится в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы 9 декабря 2021 года.