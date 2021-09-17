На матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа» будет допущено до 13 500 болельщиков

На матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа» будет допущено до 13 500 болельщиков, сообщает пресс-служба красно-белых.



Максимальная вместимость стадиона на этот матч составляет 30% от арены. Соответственно, в реализацию поступит 13 500 билетов на трибуны A, B, C и D. Кроме того, Роспотребнадзор обращает внимание, что у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего.



25 сентября «Спартак» сыграет с «Уфой» на «Открытие Арене». Встреча в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19:00 по московскому времени.



Ранее стало известно, что московский ЦСКА сможет пустить на матч Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» около 10 000 зрителей. Напомним, игра пройдёт на «ВЭБ Арене» 20 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.

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