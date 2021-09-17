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Слуцкий — о поле стадиона «Центральный»: попал в одну компанию к Бэйлу. Неплохая компашка

Слуцкий — о поле стадиона «Центральный»: попал в одну компанию к Бэйлу. Неплохая компашка
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал состояние поля стадиона «Центральный» в Казани.

«Ну что ты поменяешь за неделю. Главное, чтобы оно не было хуже. Главное, сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу. Неплохая компашка», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, в матче 5-го тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси проиграла Уэльсу. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 2:3. Бэйл после матча заявил, что поле в Казани было очень мягким и сухим, и поэтому играть было тяжело.

Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Рубином», запланирован на 20 сентября. Старт встречи — в 18:30 мск. «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.

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