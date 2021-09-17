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«Реал», «Барселона» и «Атлетик» сообщили об обжаловании сделки Ла Лиги с CVC

«Реал», «Барселона» и «Атлетик» сообщили об обжаловании сделки Ла Лиги с CVC
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Руководство мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Атлетика» из Бильбао выступили с общим заявлением по поводу сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

«Барселона», «Атлетик» и «Реал» объявляют об обжаловании соглашения, принятого ассамблеей Ла Лиги 12 августа 2021 года, которое касается сделки между лигой и CVC, поскольку это соглашение нарушает установленные регламентом правила. Решение было принято в рамках процедуры, которая является в высшей степени неправильной и неуважительной, учитывая минимальные гарантии, особенно в сделке такой важности и масштаба», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Барселоны».

Ранее боссы Примеры продали 10% акций лиги фонду CVC за € 2,7 млрд.

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