Мино Райола раскритиковал идею проводить чемпионат мира раз в два года
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Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о планах ФИФА по внесению изменений в график чемпионата мира по футболу.
«ФИФА считает себя хозяйкой футбола и хотела бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но ФИФА не владеет футболистами. Это организация, которая вызывает только споры. Её следует полностью изменить. Агенты — не зло футбола, как утверждают некоторые. Если вы покупаете «Роллс-Ройс», а он не едет, проблема не в водителе. Если владельцы клубов не знают, как управлять клубами, проблема не в агентах. Но даже здесь я готов сесть за стол переговоров и обсудить всё», — приводит слова Райолы испанская газета Marca.
Напомним, в организации допустили, что чемпионат мира надо проводить раз в два года.
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