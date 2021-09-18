Мино Райола раскритиковал идею проводить чемпионат мира раз в два года

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о планах ФИФА по внесению изменений в график чемпионата мира по футболу.

«ФИФА считает себя хозяйкой футбола и хотела бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но ФИФА не владеет футболистами. Это организация, которая вызывает только споры. Её следует полностью изменить. Агенты — не зло футбола, как утверждают некоторые. Если вы покупаете «Роллс-Ройс», а он не едет, проблема не в водителе. Если владельцы клубов не знают, как управлять клубами, проблема не в агентах. Но даже здесь я готов сесть за стол переговоров и обсудить всё», — приводит слова Райолы испанская газета Marca.

Напомним, в организации допустили, что чемпионат мира надо проводить раз в два года.