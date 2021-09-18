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«Барселона» планирует подписать Стерлинга

«Барселона» планирует подписать Стерлинга
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, подписать англичанина хочет «Барселона».

Известно, что испанский клуб сделает 26-летнего игрока своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно. Летом клуб пытался заполучить Стерлинга на правах аренды, однако футболист остался в Англии. В текущем сезоне Стерлинг сыграл в шести матчах во всех турнирах и забил один гол.

Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. В июле сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит Стерлингу и ещё пяти своим игрокам новые контракты.

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