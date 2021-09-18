Анджорин – о болельщиках «Локомотива»: очень жарко и громко. Напомнило Англию и «Челси»

19-летний английский атакующий полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин поделился мнением о болельщиках клуба в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 с французским «Марселем» (1:1), в которой ему удалось отметиться забитым мячом на 89-й минуте.



«Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Но, тем не менее, ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счёт.



Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах. «Марсель» – очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца.



Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» – по энергии, по накалу, который был на трибунах», — цитирует Анджорина пресс-служба «Локомотива».