«Уфа» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уфа» — «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт стадионе Центральный стадион города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Химки».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Уфа» в 7 матчах набрала 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).