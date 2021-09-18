Гамид Агаларов: после победы всегда особенные эмоции. Она даст «Уфе» толчок вперёд

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал дубль в ворота подмосковных «Химок» (3:2) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.



«После победы всегда особенные эмоции. Победа была важна с точки зрения турнирной таблицы. Уверен, что она даст нам толчок вперёд. Почему снова забил головой? За счёт правильной выбранной позиции. Это всё тренируется, отрабатывается. Зря не проходит. Колени не беспокоят, потому что у нас хороший медицинский персонал», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».



11 сентября состоялся матч «Уфа» — «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на «Центральном стадионе города Уфы». «Уфа» переиграла соперника со счётом 3:2. «Уфа» набрала 8 очков в 8 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) располагаются на 14-м месте.

Новость по теме «Уфа» переиграла «Химки» благодаря дублю Гамида Агаларова