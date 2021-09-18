Мане забил 100-й мяч за «Ливерпуль»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» был открыт счёт на 43-й минуте. Отличился нападающий хозяев Садио Мане.
Данный результативный удар стал 100-м для сенегальского нападающего в красной футболке. Для того, чтобы забить 100 мячей за «Ливерпуль» Мане понадобилось 224 матча.
В данный момент в игре «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» перерыв. Счёт – 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В нынешнем чемпионате Англии Мане провёл за «Ливерпуль» четыре матча (все в основе) и забил два гола. «Ливерпуль» после четырёх встреч с 10 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Мане перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году. Ранее он выступал за английский «Саутгемптон», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «Метц». В составе «Ливерпуля» футболист становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.
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