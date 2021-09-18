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«Бавария» разгромила «Бохум», забив семь мячей

«Бавария» разгромила «Бохум», забив семь мячей
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В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» принимала «Бохум».

Встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев — 7:0. Уже на 17-й минуте хозяев вперёд вывел Лерой Зане. Через 10 минут Йозуа Киммих забил второй мяч хозяев, а счёт до крупного на 32-й минуте довёл Серж Гнабри.

В концовке первого тайма Константинос-Вассилиос Ламбропулос стал автором автогола. На 61-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт собственным голам в этом матче, а вскоре дублем отметился Киммих. Точку в матче поставил Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум», набрав три очка, занимает 17-е место.

Турнирная таблица Бундеслиги

Германия - Бундеслига. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
7 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Зане – 17'   2:0 Киммих – 27'   3:0 Гнабри – 32'   4:0 Ламбропулос – 43' (автогол)   5:0 Левандовски – 61'   6:0 Киммих – 65'   7:0 Шупо-Мотинг – 79'
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