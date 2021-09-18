«Бавария» разгромила «Бохум», забив семь мячей

В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» принимала «Бохум».

Встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев — 7:0. Уже на 17-й минуте хозяев вперёд вывел Лерой Зане. Через 10 минут Йозуа Киммих забил второй мяч хозяев, а счёт до крупного на 32-й минуте довёл Серж Гнабри.

В концовке первого тайма Константинос-Вассилиос Ламбропулос стал автором автогола. На 61-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт собственным голам в этом матче, а вскоре дублем отметился Киммих. Точку в матче поставил Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум», набрав три очка, занимает 17-е место.

Турнирная таблица Бундеслиги