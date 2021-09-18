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Авен отказался от покупки «Спартака», не договорившись с Федуном по цене

Авен отказался от покупки «Спартака», не договорившись с Федуном по цене
Леонид Федун
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Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен несколько лет назад хотел купить московский клуб, но не смог договориться с его владельцем Леонидом Федуном.

«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял компанию Pricewaterhouse, чтобы убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом всё закончилось», — цитирует «Матч ТВ» источник, занимавшийся оценкой «Спартака».

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