«Арсенал» обыграл «Бёрнли» благодаря голу Эдегора со штрафного

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Арсенал». Гости одержали победу со счётом 1:0.



Счёт был открыт на 30-й минуте встречи. Отличился полузащитник гостей Мартин Эдегор. Он забил прямым ударом со штрафного. Данный мяч стал первым для норвежца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Гол Эдегора со штрафного:

На 69-й минуте матча арбитр встречи не поставил пенальти в ворота «Арсенала».



После пяти туров «канониры» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. «Бёрнли» (1) – на 19-м месте.



В шестом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет на выезде с «Лестер Сити», а «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 26 сентября.