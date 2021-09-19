Аршавин: возможно, Алексею Миранчуку стоит задуматься об уходе из «Аталанты»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», таким сейчас лишь редко, в каких-то эпизодах видим в «Аталанте».
Думаю, вряд ли его кто-то отпустит. До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.
- 19 сентября 2021
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
10:29
-
10:19
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:45
-
08:24
-
06:50
-
06:17
-
05:54
-
03:58
-
03:31
-
03:16
-
02:22
-
01:56
-
01:30
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:11
- 18 сентября 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:41
-
23:28
-
23:25
-
23:08