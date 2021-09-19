Аршавин: возможно, Алексею Миранчуку стоит задуматься об уходе из «Аталанты»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», таким сейчас лишь редко, в каких-то эпизодах видим в «Аталанте».

Думаю, вряд ли его кто-то отпустит. До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.