«Брайтон» — «Лестер»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ

Стали известны составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лестер Сити» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Данк, Биссума, Мопе, Троссард, Лаллана, Уэлбек, Марч, Даффи, Велтман.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду, Вестергор, Сёюнджю, Бертранд, Тилеманс, Сумаре, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Варди.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниэл Кук и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Лестер Сити» набрал шесть очков в четырёх турах (две победы, два поражения), что позволяет «лисам» занимать 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» набрал девять очков в четырёх турах (три победы, одно поражение) и занимает шестое место в таблице.