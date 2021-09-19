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Расширенный состав сборной России на октябрьские матчи объявят 20 сентября

Расширенный состав сборной России на октябрьские матчи объявят 20 сентября
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Завтра, 20 сентября, тренерский штаб сборной России объявит расширенный список футболистов команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Пресс-конференция главного тренера Валерия Карпина по этому поводу состоится также завтра, в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в следующем месяце национальной сборной России предстоит две встречи в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Катаре. 8 октября россияне на своём поле примут Словакию, а через 3 дня сыграют на выезде со Словенией.

Всего подопечным Валерия Карпина осталось провести 4 встречи группового этапа. Сейчас команда располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Первыми идут хорваты, которые также набрали 13 очков, но имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. По итогам группового этапа одна команда получит прямую путёвку на мундиаль в Катаре. Ещё одна сборная выступит в раунде плей-офф.

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