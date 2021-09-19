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«Фейеноорд» с Тилем разгромил ПСВ

«Фейеноорд» с Тилем разгромил ПСВ
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В матче 5-го тура нидерландского чемпионата «Фейеноорд» разгромил ПСВ. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 4:0.

В концовке первого тайма хавбек гостей Йенс Торнстра открыл счёт, ему ассистировал Маркус Хольмгрен-Педерсен. На 71-й минуте Брайан Линссен, который заменил принадлежащего «Спартаку» полузащитника Гуса Тиля, увеличил преимущество «Фейеноорда». На 85-й минуте Торнстра оформил дубль, откликнувшись на передачу Сирила Дессерса. Затем Дессерс уже сам отличился, ему ассистировал Луис Синистерра.

«Фейеноорд» в четырёх матчах набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. ПСВ (12), который провёл пять встреч, находится на втором месте.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 5-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 15:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
0 : 4
Фейеноорд
Роттердам
0:1 Торнстра – 45+1'   0:2 Линссен – 71'   0:3 Торнстра – 85'   0:4 Дессерс – 90+2'
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