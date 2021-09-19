«Фейеноорд» с Тилем разгромил ПСВ

В матче 5-го тура нидерландского чемпионата «Фейеноорд» разгромил ПСВ. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 4:0.

В концовке первого тайма хавбек гостей Йенс Торнстра открыл счёт, ему ассистировал Маркус Хольмгрен-Педерсен. На 71-й минуте Брайан Линссен, который заменил принадлежащего «Спартаку» полузащитника Гуса Тиля, увеличил преимущество «Фейеноорда». На 85-й минуте Торнстра оформил дубль, откликнувшись на передачу Сирила Дессерса. Затем Дессерс уже сам отличился, ему ассистировал Луис Синистерра.

«Фейеноорд» в четырёх матчах набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. ПСВ (12), который провёл пять встреч, находится на втором месте.