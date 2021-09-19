Кержаков: желание забить и нелепые ошибки привели к последнему голу в наши ворота

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:3).
«Сейчас сложно говорить, потому что очень эмоциональная концовка матча была. Сложно как-то точно сказать, в чём причины. По первым впечатлениям, после того как забили гол, потеряли концентрацию и нить игры, с которой начали. Во втором тайме бежали отыгрываться разными способами, у нас получилось. Потеря концентрации, усталость, желание забить ещё, нелепые ошибки привели к голу в наши ворота», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Нижний Новгород» набрал 11 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (8) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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