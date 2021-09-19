«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: Силва вывел гостей вперёд

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».



Счёт матча был открыт во втором тайме. Защитник гостей Тьяго Силва забил гол с передачи Маркоса Алонсо.

Силва забивает головой с навеса Алонсо:

В данный момент продолжается второй тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Челси» набрал 10 очков в четырёх турах (три победы, одна ничья), что позволяет «аристократам» занимать четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» девять очков после четырёх туров (три победы, одно поражение) и седьмая строчка таблицы.