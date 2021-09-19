«Это победа губернатора». Руководитель «Арсенала» о матче с «Нижним Новгородом»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Нижним Новгородом» в матче 8-го тура РПЛ. В гостях «Арсенал» выиграл со счётом 3:2.



«Важнейшая победа во всех смыслах. И психологически, и в плане набора очков, и в плане положительных эмоций для нас. Можно сказать, взяли сегодня шесть очков. Тем более «Нижний Новгород» уже обыграл в этом сезоне и «Спартак», и «Динамо», и «Сочи». Мы заслужили эту победу, потому что бились до конца, проявили характер и бойцовские качества. Кого можно выделить в нашей команде? Абсолютно всех. Выиграли именно потому, что были единым целым. Великолепно выглядел Антон Коченков, очень много выручил нас. Потрясающе сыграл Горан Чаушич. Его хочется поздравить отдельно, потому что у него на этой неделе родился сын. Два его гола и результативная передача говорят сами за себя.

Волевая победа в день выборов губернатора Тульской области? Мы не имели права сыграть по-другому и очень рады, что выиграли в такой день. Алексей Геннадьевич Дюмин всегда рядом с командой. Мы очень благодарны за такое внимание к клубу. Это его победа», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.