Шварц: мы знали, что «Сочи» — очень серьёзный соперник. «Динамо» проявило самоотдачу

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).



«Это трудовая победа. Мы знали, что перед нами очень серьёзный соперник. Это было понятно до игры. Я рад, что мы выиграли. Наша команда играла достаточно низко. В первом тайме были возможности, когда можно было убегать в контратаки и могли забить второй гол. Сегодня команда полностью проявила самоотдачу. Это как раз то, за что мы благодарим ребят», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» с минимальным счётом в гостях переиграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт».



После этой победы динамовцы вышли на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сандро Шварца 16 очков. «Сочи» (15) опустился на третье место. В следующем туре «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин». Сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром».



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