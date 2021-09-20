Пиоли: понравилось, что «Милан» готов был рискнуть поражением, ради победы над «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил мнение о выездном матче 4-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:1).

«Мы приехали сюда, чтобы выиграть матч. «Ювентус» выступил лучше в первые 20 минут, был более решительным и сосредоточенным, но мы продолжали играть и к концу матча показали гораздо лучшие шансы на победу, так что в целом это было положительное выступление.

Мы играли с «Ювентусом», а это Дибала, Мората, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини. Футболисты «Милана» показали хороший футбол. Мы пропустили гол, в котором допустили слишком много наивных ошибок, что позволило «Юве» глубоко защищаться и контратаковать в первом тайме.

Как и всегда, «Милану» хватает желания, характера, решимости и упорства, поэтому мы продолжали добиваться победы на протяжении всего матча. Может быть, в прошлом сезоне нам нужно было не то чтобы надеяться на чудо, чтобы выиграть эту игру, но определённо надеяться на удачу. Теперь мы должны осознавать, что находимся на этом уровне и должны идти к победе до самого конца. Мне понравилось это мужество, мы были готовы рискнуть поражением, чтобы добиться победы», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.