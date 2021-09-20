Пиоли: понравилось, что «Милан» готов был рискнуть поражением, ради победы над «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил мнение о выездном матче 4-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:1).
«Мы приехали сюда, чтобы выиграть матч. «Ювентус» выступил лучше в первые 20 минут, был более решительным и сосредоточенным, но мы продолжали играть и к концу матча показали гораздо лучшие шансы на победу, так что в целом это было положительное выступление.
Мы играли с «Ювентусом», а это Дибала, Мората, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини. Футболисты «Милана» показали хороший футбол. Мы пропустили гол, в котором допустили слишком много наивных ошибок, что позволило «Юве» глубоко защищаться и контратаковать в первом тайме.
Как и всегда, «Милану» хватает желания, характера, решимости и упорства, поэтому мы продолжали добиваться победы на протяжении всего матча. Может быть, в прошлом сезоне нам нужно было не то чтобы надеяться на чудо, чтобы выиграть эту игру, но определённо надеяться на удачу. Теперь мы должны осознавать, что находимся на этом уровне и должны идти к победе до самого конца. Мне понравилось это мужество, мы были готовы рискнуть поражением, чтобы добиться победы», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.
- 20 сентября 2021
-
04:19
-
03:57
-
03:38
-
03:17
-
02:56
-
02:43
-
02:20
-
02:01
-
01:44
-
01:29
-
01:13
-
00:53
-
00:52
-
00:37
-
00:36
-
00:34
-
00:28
-
00:15
-
00:10
-
00:07
-
00:02
- 19 сентября 2021
-
23:59
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
22:29
-
22:03
-
21:59