Тухель считает, что Лукаку может стать преемником Аспиликуэты на посту капитана «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, может ли 28-летний бельгийский форвард «аристократов» Ромелу Лукаку, пополнивший клуб минувшим летом, стать капитаном команды в будущем.
«Лукаку — спортсмен высочайшего уровня, он любит тренировки, у него всегда улыбка на лице, он хочет побеждать в каждом турнире. Это хорошо. Он подаёт пример другим», — сказал Томас.
Нынешним капитаном «Челси» является Сезар Аспиликуэта, у которого остался последний год по нынешнему контракту, и когда Томаса спросили, является ли Лукаку потенциальным преемником, Тухель сказал: «Да, я думаю, что он мог бы им стать. Но сейчас не время думать об этом, у нас прекрасный капитан. Главное то, что Ромелу ведёт себя, как капитан, а это важнее, чем просто иметь капитанскую повязку», — цитирует Тухеля Sky Sports.
В текущем сезоне Лукаку успел провести 5 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами.
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