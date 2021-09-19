Тухель прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
«Получилось два очень разных тайма. Я был абсолютно недоволен первыми 45 минутами. В первом тайме Кепа и Тьяго Силва показали отличные индивидуальные действия. Даже больше игроков были хороши, но в целом нам не хватало целеустремлённости, энергии и упорства в единоборствах.
У меня было ощущение, что мы хотим произвести впечатление за счёт своего мастерства, но в таких матчах дело не всегда только в мастерстве. Речь идёт об агрессии, победе в единоборствах и лучшей командной игре. Мы говорили об этом в перерыве.
Во втором тайме мы показали очень хорошую игру и одержали заслуженную победу. Игроки очень хорошо отреагировали, поэтому я доволен игрой во втором тайме», — цитирует Тухеля BBC.
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» завершился победой синих со счётом 3:0. Голы забили Силва, Канте и Рюдигер.
После пяти туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на 1-м месте в таблице с 13 очками в активе. «Тоттенхэм» находится на 7-м месте, у него 9 очков.
В шестом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Первая встреча состоится 25 сентября, вторая — 26 сентября.
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