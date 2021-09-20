Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Заболотный: «Спартак» — команда-раздражитель. Будет нелёгкая игра

Антон Заболотный: «Спартак» — команда-раздражитель. Будет нелёгкая игра
Комментарии

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелёгкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как её воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
«Битва на песчанке». ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021