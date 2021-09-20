Антон Заболотный: «Спартак» — команда-раздражитель. Будет нелёгкая игра

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелёгкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как её воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.
Матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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