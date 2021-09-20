Куман получит € 6 млн, если «Барселона» не продлит с ним контракт

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сможет рассчитывать на крупную неустойку, если с ним не станут продлевать контракт, истекающий летом 2022 года. Как сообщает AS.com, «Барселона» должна будет выплатить голландскому специалисту € 6 млн в случае непродления контракта.

Компенсация в контракте прописана в связи с тем, что Куману пришлось из личных средств выплачивать Футбольной ассоциации Нидерландов неустойку за уход из сборной Нидерландов ради работы в «Барселоне».

Ранее вновь появились слухи о возможном увольнении Кумана с поста главного тренера. Они усилились после того, как каталонцы в матче 1-го тура Лиги чемпионов уступили «Баварии» со счётом 0:3. В том матче «Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.