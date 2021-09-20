ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча на телеканале «Матч ТВ»

В центральном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 встретятся ЦСКА и «Спартак». Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». В прямом эфире матч будет показывать телеканал «Матч ТВ».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.

Напомним, в семи стартовых матчах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков, что позволяет ему занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе ЦСКА также 10 набранных очков, однако они занимают девятое место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.