Министр спорта Московской области: Глушаков — лидер, он поведёт за собой сборную России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Мы об этом думали, говорили, рассуждали. У Дениса должно всё получиться. Он является лидером «Химок», поможет сборной. Конкуренция там достаточно большая, будем надеяться, что Карпин оставит Глушакова в основе, как опытного человека, играющего на высоком уровне. Опытный футболист, который, в том числе, поведёт за собой команду, необходим. Денис — по натуре лидер. Спустя долгое время вызван в сборную за счёт работы, самоотдачи и бешеного желания, которому позавидуют любые молодые ребята. Это залог успеха», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 сентября 2021
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:37
-
14:27
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:17
-
13:12
-
13:02
-
12:39
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:41
-
11:40