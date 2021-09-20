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Министр спорта Московской области: Глушаков — лидер, он поведёт за собой сборную России

Министр спорта Московской области: Глушаков — лидер, он поведёт за собой сборную России
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мы об этом думали, говорили, рассуждали. У Дениса должно всё получиться. Он является лидером «Химок», поможет сборной. Конкуренция там достаточно большая, будем надеяться, что Карпин оставит Глушакова в основе, как опытного человека, играющего на высоком уровне. Опытный футболист, который, в том числе, поведёт за собой команду, необходим. Денис — по натуре лидер. Спустя долгое время вызван в сборную за счёт работы, самоотдачи и бешеного желания, которому позавидуют любые молодые ребята. Это залог успеха», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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