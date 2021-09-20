«Лондон — красивый город». Брат владельца «ПСЖ» выложил фото Почеттино после замены Месси
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Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани, отреагировал на замену нападающего парижан Лионеля Месси в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (2:1). Брат владельца парижского клуба опубликовал фото главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино, машущего рукой.
«Лондон — красивый город. Вы это знаете», — написал Аль-Тани на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице шейха Хамад бин Халифа Аль-Тани в «Твиттере».
Напомним, Месси вышел в стартовом составе на матч чемпионата Франции с «Лионом», провёл на поле 76 минут, после чего был заменён на Ашрафа Хакими. Аргентинский футболист был недоволен заменой и отказался пожать руку Почеттино.
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